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В Азербайджане взорвался склад с боеприпасами для "Градов"

Воскресенье, 27 августа 2017, 14:32

На военном складе в Азербайджане произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек.

Об этом сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, погибших в результате взрыва нет. По официальной информации, все пострадавшие получили легкие ранения.

 

По данным портала Bastainfo, взрыв произошел в ​поселке Гилязи Хызынского района, примерно в 100 км от Баку.

Очевидцы утверждают, что в результате взрыва в окрестные дома попали хранившиеся на складе ракеты системы "Град". В результате в селе загорелись два дома.

В Минобороны позже сообщили, что в настоящее время ведется эвакуация жителей шести близлежащих сел.

Европейская правда

Темы: Азербайджан
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