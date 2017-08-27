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В Крыму презентовали издание на украинском о политзаключенном и блокировке СМИ

Воскресенье, 27 августа 2017, 15:07

Украинский культурный центр в Крыму 26 августа презентовал первый экспериментальный выпуск издания "Кримський Терен" на украинском и русском языке.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на руководителя центра Леонида Кузьмина.

"Предлагаемая газета – это кирпич в сохранении украинского печатного слова на полуострове… Основная наша задача – познакомить крымчан с альтернативной точкой зрения… Крымчане, этот проект для нас, для мира, для согласия на полуострове", – сказано во вступительном слове.

В первом выпуске опубликована инструкция для вступления в вузы Украины, материал о блокировке интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, также историческое исследование Леонида Кузьмина об украинских землях в древнейшую пору.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымСМИ
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