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Германия проверит действия береговой охраны Ливии в отношении мигрантов

Воскресенье, 27 августа 2017, 17:10

Канцлер Германии Ангела Меркель обещает проверить обвинения в сторону береговой охраны Ливии относительно препятствования спасению беженцев и мигрантов в Средиземном море.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Меркель, Берлин заинтересован в полном расследовании недавних обвинений относительно ненадлежащего обращения представителей ливийской береговой охраны с соискателями убежища.

Особенно это актуально ввиду того, что ЕС финансирует и тренирует, а также обеспечивает всем необходимым в техническом плане ливийскую береговую охрану, отметила Меркель.

Ранее неправительственные организации обвиняли ливийскую береговую охрану в том, что она мешает проводить операции по спасению беженцев и мигрантов в акватории Средиземного моря.

В то же время в ЕС надеются на то, что представители береговой охраны Ливии будут вести себя согласно нормам международного права как с самими "беженцами и мигрантами", так и с "неправительственными организациями", подчеркнула Меркель.

В случае возникновения сомнений в действиях ливийских властей, эти случаи будут проверяться Германией, заверила Меркель.

Напомним, две гуманитарные группы - Sea-Eye и "Врачи без границ" -Германия проверит действия береговой охраны Ливии в отношении мигрантов приостановили операции по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угроз ливийских властей.

Европейская правда

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Темы: Германиямиграция
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