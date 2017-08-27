В горах Австрии и Италии погибли альпинисты, есть травмированные

Пять альпинистов погибли и один пропал без вести в австрийских Альпах в федеральной земле Зальцбург.

Об этом сообщает австрийское агентство АРА.

Трагедия произошла в районе общины Криммль, в урочище Маннлькарсхарте. Глава аварийно-спасательной службы сообщил, что пять альпинистов погибли на горе Габлер, к востоку от Инсбрука.

Группа насчитывала шесть альпинистов, одного из них до сих пор ищут, к спасательной операции привлекли пять вертолетов.

Гражданство альпинистов пока неизвестно, также пока нет информации об обстоятельствах их гибели.