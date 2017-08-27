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В горах Австрии и Италии погибли альпинисты, есть травмированные

Воскресенье, 27 августа 2017, 18:16

Пять альпинистов погибли и один пропал без вести в австрийских Альпах в федеральной земле Зальцбург.

Об этом сообщает австрийское агентство АРА.

Трагедия произошла в районе общины Криммль, в урочище Маннлькарсхарте. Глава аварийно-спасательной службы сообщил, что пять альпинистов погибли на горе Габлер, к востоку от Инсбрука.

Группа насчитывала шесть альпинистов, одного из них до сих пор ищут, к спасательной операции привлекли пять вертолетов.

Гражданство альпинистов пока неизвестно, также пока нет информации об обстоятельствах их гибели.

Кроме того  при восхождении на ледник в итальянских Альпах погибли двое итальянских альпинистов, сообщает La Republica.

Семь человек получили травмы, среди них 14-летний подросток, которого доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Двое погибших входили в группу из девяти альпинистов, вместе совершавших восхождение на ледник в парке Адемелло Брента вблизи Тренто на севере Италии.

Сообщается, что все альпинисты были членами двух семей, проживавших вблизи Брешии.

По предварительной информации, на высоте 3200 метров двое альпинистов сорвались со скалы, потянув всех остальных, кто был в связке.

Европейская правда 

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Темы: спортИталияАвстрия
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