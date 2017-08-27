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Журналисты узнали, где живет Янукович. Адвокат адрес отрицает

Воскресенье, 27 августа 2017, 18:44
Журналисты узнали, где живет Янукович. Адвокат адрес отрицает

Беглый президент Украины Виктор Янукович живет в подмосковном селе Баковка на ул. Лесной в дома по более 4 миллионов долларов.

Об этом пишет TabloID со ссылкой на журналиста Валерия Калныша.

"Есть вариант - Янукович живет по адресу ул. Лесная 25а. К сожалению, гугл-карты не позволяют рассмотреть подробно этот самый забор и сторону, в которой он находится", - написал он.

 
Дом, в котором, вероятно, живет президент-беглец
 
 

Подмосковное жилье Януковича оценивают в 260 млн рублей - это около 4,4 млн долларов.

Вероятно, подробные фото умышленно не разместили на карте. По крайней мере, ранее Иосиф Кобзон, который и рассказал о месте проживания Януковича, намекал, что за домом Януковича следят специальные органы.

В свою очередь 27 августа  адвокат Януковича Виталий Сердюк в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что информация об адресе проживания Януковича в с.Баковка не соответствует действительности и является фейком.

"Адрес, который указывают журналисты (в Баковке) не соответствует действительности. Адрес, который соответствует его месту жительства - это Ростов-на-Дону, ул. Еременко 81. Этот адрес подтвержден, туда много раз ездили журналисты, предоставлены (прокуратуре) все документы", - заявил адвокат Януковича.

Как известно, в марте 2017 года адвокат Януковича Виталий Сердюк утверждал, что экс-президент постоянно проживает в Ростове-на-Дону по адресу ул. Еременко, 81В.

В свою очередь прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко заявлял, что по этому адресу никто не проживает.

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичРосcия
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