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В парке Киева устроили стрельбу

Воскресенье, 27 августа 2017, 19:07

В Киеве в парке на ул.Гончара неизвестный устроил стрельбу из револьвера.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

"В парке на улице Гончара был задержан мужчина, который устроил стрельбу из револьвера "Флобер". Патруль полиции с подкреплением прибыли через несколько минут после вызова. Мужчина задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что человек, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции о стрельбе ничего не сообщают.

 
 

Темы: Киев
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