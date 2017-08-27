Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тиллерсон: США продолжат "мирно давить" на КНДР

Воскресенье, 27 августа 2017, 19:30

Соединенные Штаты будут продолжать "мирно давить" на КНДР для урегулирования нарастающего конфликта.

Об этом в интервью "Fox News" в воскресенье заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет Reuters.

Он заявил при этом, что запуск Северной Кореей трех баллистических ракет на этой неделе было "провокационным актом".

"Мы рассматриваем это как провокационные действия против Соединенных Штатов и наших союзников. Мы будем продолжать кампанию мирного давления, сотрудничая с союзниками и Китаем, чтобы увидеть, сможем ли мы перевести Пхеньян за стол переговоров", - отметил Тиллерсон.

Он добавил, что запуск любой баллистической ракеты является нарушением резолюций СБ ООН, и "международное сообщество не заинтересовано в том, чтобы у Пхеньяна было ядерное оружие", пишет Интерфакс-Украна.

Как известно, в ночь на 26 августа Северная Корея осуществила запуск ракеты. Южнокорейские военные заявили, что она пролетела около 250 км.

Военные США заявили, что Северная Корея запустила три баллистических ракеты малой дальности.

Украинская правда 

Темы: СШАКНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
Все новости...
Реклама: