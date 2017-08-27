Киевлян предупредили о грозе и непогоде

В Киеве в ночь на 28 августа и утром - гроза, утром и днем ​​- порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напомнили правила поведения в случае усиления ветра.

"Все окна домов следует плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Если вы оказались на улице, рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии", - говорится в сообщении.

Также гражданам советуют избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

По прогнозам синоптиков, 28 августа грозы и порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в западных, северных и центральных областях.

Украинская правда