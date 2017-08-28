В Венгрии обнаружили крупные партии яиц, зараженные фипронилом

По данным 75 избирательных проверок Национального управления по безопасности пищевых продуктов (Nébih), в Венгрии крайней мере у двух местных производителей сельскохозяйственной продукции обнаружены крупные партии куриных яиц с содержанием ядовитого инсектицида фипронила.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Представитель управления Лайош Богнар распорядился отозвать продукцию, поставленную потребителям на рынки и в сеть розничной торговли.

Богнар подчеркнул, что Nébih и ветеринарная служба Венгрии столкнулись с серьезной проблемой, поскольку нелегальное использование фипронила, ветеринарного препарата, предназначенного для лечения исключительно от эктопаразитов кошек и собак, влечет за собой уголовную ответственность производителей, которые из-за халатности или по неосторожности применили это ядовитое вещество.

Фипронил запрещен для использования на территории ЕС для всех животных, предназначенных для человеческого питания. Инсектицид поражает почки, печень и щитовидную железу у людей, особенно у детей.

По последним данным, 18 стран, включая особый административный район Гонконг, сообщили о зараженных фипронилом яйцах.

В конце июля власти Нидерландов закрыла 138 птицефабрик после того, как в куриных яйцах обнаружили повышенный уровень фипронила.

Как сообщалось, правительство Бельгии признало, что в июне им было известно, что яйца из голландских птицеферм могут быть заражены.