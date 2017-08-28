Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Венгрии обнаружили крупные партии яиц, зараженные фипронилом

Понедельник, 28 августа 2017, 05:56

По данным 75 избирательных проверок Национального управления по безопасности пищевых продуктов (Nébih), в Венгрии крайней мере у двух местных производителей сельскохозяйственной продукции обнаружены крупные партии куриных яиц с содержанием ядовитого инсектицида фипронила.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Представитель управления Лайош Богнар распорядился отозвать продукцию, поставленную потребителям на рынки и в сеть розничной торговли.

Богнар подчеркнул, что Nébih и ветеринарная служба Венгрии столкнулись с серьезной проблемой, поскольку нелегальное использование фипронила, ветеринарного препарата, предназначенного для лечения исключительно от эктопаразитов кошек и собак, влечет за собой уголовную ответственность производителей, которые из-за халатности или по неосторожности применили это ядовитое вещество.

Фипронил запрещен для использования на территории ЕС для всех животных, предназначенных для человеческого питания. Инсектицид поражает почки, печень и щитовидную железу у людей, особенно у детей.

По последним данным, 18 стран, включая особый административный район Гонконг, сообщили о зараженных фипронилом яйцах.

В конце июля власти Нидерландов закрыла 138 птицефабрик после того, как в куриных яйцах обнаружили повышенный уровень фипронила.

Как сообщалось, правительство Бельгии признало, что в июне им было известно, что яйца из голландских птицеферм могут быть заражены.

Темы: Венгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Венгрия
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
37 государств вместе с Украиной призвали Венгрию не дискриминировать ЛГБТ
РПЦ готовит новую передачу украинских военнопленных Венгрии - разведка
Последние новости
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
Все новости...
Реклама: