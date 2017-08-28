СБУ обнаружила хранилище с взрывчаткой в ​​Донецкой области

Сотрудники Службы безопасности нашли в поселке Гранитное Донецкой области тайник с взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Тайник был создан в разрушенной части действующей поселковой больницы. Оперативники спецслужбы обнаружили среди строительного мусора замаскированный ящик с двадцатью килограммами тротила, почти семь тысяч патронов калибра 7,62, сорок гранат ВОГ и одну противотанковую гранату", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, оружие было предназначено для диверсионной группы боевиков ОРДО.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Украинская правда