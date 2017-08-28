СБУ обнаружила хранилище с взрывчаткой в Донецкой области
Понедельник, 28 августа 2017, 10:23
Сотрудники Службы безопасности нашли в поселке Гранитное Донецкой области тайник с взрывчаткой и боеприпасами.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Тайник был создан в разрушенной части действующей поселковой больницы. Оперативники спецслужбы обнаружили среди строительного мусора замаскированный ящик с двадцатью килограммами тротила, почти семь тысяч патронов калибра 7,62, сорок гранат ВОГ и одну противотанковую гранату", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, оружие было предназначено для диверсионной группы боевиков ОРДО.
По данному факту открыли уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Украинская правда