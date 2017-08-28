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На Южном мосту в Киеве ограничат движение на два месяца

Понедельник, 28 августа 2017, 11:05

С 28 августа по 23 октября ограничат движение на Южном мосту столицы для капитального ремонта.

Об этом сообщил "Киевавтодор" в Facebook.

"С 10.00 28.08.2017 по 23.10.2017 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода по направлению движения с пр. Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении .

"Киевавтодор" также просит прощения за неудобства и обещает с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.

Украинская правда

Темы: Киев
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