На Южном мосту в Киеве ограничат движение на два месяца

С 28 августа по 23 октября ограничат движение на Южном мосту столицы для капитального ремонта.

Об этом сообщил "Киевавтодор" в Facebook.

"С 10.00 28.08.2017 по 23.10.2017 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода по направлению движения с пр. Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении .

"Киевавтодор" также просит прощения за неудобства и обещает с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.

Украинская правда