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От падения автобуса в Керченский пролив погибли уже 19 человек

Понедельник, 28 августа 2017, 12:24

Количество жертв падения автобуса в Керченский пролив, которое произошло 25 августа, возросло до 19 человек.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Краснодарского края Российской Федерации 28 августа.

"Всего в результате аварии погибли 19 человек, из них один умер в Краснодарской краевой клинической больнице", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по состоянию на 9:00 понедельника в медучреждениях Краснодарского края находились 19 пострадавших пассажиров упавшего в море вахтового автобуса. Из них 14 человек в состоянии средней тяжести проходят лечение в ЦРБ Темрюкского района (11 человек – в травматологии, трое – в хирургии).

Еще 5 человек в тяжелом состоянии находятся в Краевой клинической больнице Краснодара.

"У троих "тяжелых" отмечается положительная динамика, двое – в стабильном состоянии", – уточнил представитель администрации.

Утром в прошедшую пятницу автобус с рабочими упал со строящегося пирса в воду на территории терминала навалочных грузов, который принадлежит компании "ОТЭКО", в поселке Волна Краснодарского края.

Изначально сообщалось, что погибли 18 человек и 33 пострадали.

В официальном сообщении "ОТЭКО" объяснила, что инцидент произошел из-за неисправности в тормозной системе автобуса.

Глава совета директоров компании Мишель Литвак пообещал взять под патронаж семьи погибших работников и посильно помочь пострадавшим в автомобильной аварии.

Как известно, 27 августа в аннексированном Россией Крыму завершили погрузку на плавучую опору железнодорожной арки Керченского моста и передали ее морякам, которые доставят конструкцию для дальнейшего подъема на фарватерные опоры.

Темы: ДТП
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