В штабе АТО говорят об отсутствии потерь за сутки

Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошла без потерь.



Об этом на брифинге 28 августа сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



"За прошедшие сутки, ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения", - сказал полковник.

Как известно, 22 августа лидеры государств "нормандского формата" выразили поддержку режима прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.



В то же время боевики уменьшили обстрелы только с 27 августа.



Валентина Романенко, УП