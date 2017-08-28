В штабе АТО говорят об отсутствии потерь за сутки
Понедельник, 28 августа 2017, 12:50
Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошла без потерь.
Об этом на брифинге 28 августа сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"За прошедшие сутки, ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения", - сказал полковник.
Как известно, 22 августа лидеры государств "нормандского формата" выразили поддержку режима прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.
В то же время боевики уменьшили обстрелы только с 27 августа.
Валентина Романенко, УП