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В Киеве почтили погибших под Иловайском

Понедельник, 28 августа 2017, 13:50

На Михайловской площади в Киеве проходит акция "Иловайск - 2014 г.: время НЕ лечит", посвященная годовщине трагедии.

Как сообщает "Укринформ",  в мероприятии принимают участие представители Всеукраинской общественной организации "Объединение жен и матерей бойцов-участников АТО", бойцы батальона "Донбасс", духовенства, общественности.

Матери и жены погибших в "Иловайском котле" вспоминали своих сыновей и мужей и призвали руководство страны приложить все усилия для скорейшего прекращения конфликта на Востоке.

В свою очередь, представители батальона "Донбасс" настаивают на справедливом и объективном расследовании Иловайской трагедии.

 
Павел Багмут, "Укринформ"

Инициаторы акции отметили, что официально приглашенные представители Генеральной прокуратуры и Генштаба Вооруженных сил Украины на мероприятие не пришли.

От правительства присутствовала заместитель министра социальной политики Наталья Федорович, которая рассказала, что на днях на рассмотрение правительственного комитета будет вынесено предложение по расширению категории лиц, имеющих право на получение средств для приобретения квартир.

По ее словам, существующий квартирный список пополняется участниками добровольческих батальонов и волонтерами. И не чиновники выбирают квартиры, а сами люди имеют право приобрести жилье в любом городе страны, без привязки к прописке, уточнила Федорович.

На территории Михайловского собора в Киеве открылась передвижная выставка в память о бойцах АТО, которые погибли под Иловайском и Савур-Могилой в августе 2014 года. Экспозиция будет работать 28 и 29 августа – это дни, когда случилась Иловайская трагедия.

 

Там представлены материалы, которые рассказывают о событиях на Востоке Украины, о погибших в результате военной агрессии РФ.

Выставка "Блокпост Памяти" состоит из тридцати витрин, собранных из ящиков из-под боеприпасов. Витрины заполнены предметами, собранными на поле боя рядом с телами погибших украинских военных. На внутренней поверхности крышек витрин размещены фотографии с мест, где эти вещи собрали, – курган Савур-Могила, Иловайск, Дебальцево.

 

По официальным данным, в боях под Иловайском погибло 366 бойцов (157 военных не опознаны), еще 158 считаются пропавшими без вести.

Темы: ИловайскАТОвойнаДонбасс
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