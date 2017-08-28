Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В столице создали единый сайт по вопросам ЖКХ

Понедельник, 28 августа 2017, 14:26

В Киеве презентовали обновленный сайт "1557" - специализированной диспетчерской по вопросам ЖКХ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

По информации руководителя Центральной диспетчерской службы по вопросам ЖКХ Александра Поповцева, обновленный сайт "1557" имеет расширенный спектр услуг.

Так, зарегистрировавшись на портале можно узнать о причинах отключения услуг, оставить заявку об аварийной ситуации, получить информацию о обслуживающей организации, получать оперативные сообщения на почту и многое другое.

"Для начала работы с сайтом необходимо авторизоваться. Если при регистрации оставить электронную почту, то в дальнейшем вам будут приходить сообщения о плановом отключении услуг или текущих отключениях через аварийные случаи. В сообщениях будут отражены причины отключения и сроки восстановления услуги", - отметил Поповцев.

"На сайте можно указывать несколько адресов, чтобы отслеживать состояние предоставления услуг, например, в доме родителей. На сайте можно как оставить новую заявку о сбое в поставках услуги, так и проверить предварительные заявки в архиве. В рубрике" Адресно-справочная информация "собрана небольшая справка о обслуживающие организации с телефонами, адресами и днями приема ", - добавил он.

 

По его словам, на сайте диспетчерской службы можно обновлять показания квартирных счетчиков на холодную воду, а также оплачивать услугу. Для этого необходимо указать номер лицевого счета в отдельной рубрике, посвященной вопросам ПАО "Киевводоканал".

В дальнейшем на сайте должны появиться и данные по другим исполнителям коммунальных услуг.

Кроме того, в сервисе отражены дома, которые обслуживаются коммунальными ЖЕКами или те ОСМД и ЖСК, которые заключили договор с "1557". Поэтому, чтобы пользоваться сервисом, необходимо заключить соответствующее соглашение.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Последние новости
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
Все новости...
Реклама: