Испанцы обвиняют Украину в цензуре из-за журналистов, писавших из ОРДО

Испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре выдворили из Украины, что вызвало возмущение со стороны журналистских организаций Испании.

Об этом сообщили сами журналисты, передает издание El Mundo. передает Европейская правда.

Памплиегу и Састре выдворили из Украины в пятницу после того, как продержали почти 20 часов в аэропорту Киева.

Испанские журналисты в 2015 году были включены в черный список граждан, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины. Из-за этого на них распространялся запрет въезда в Украину сроком до 5 лет. После решительного протеста испанского правительства Киев снял санкции с европейских журналистов в мае 2016 года.

По словам Памплиеги, он предоставил украинским пограничникам копию соответствующего указа, а также другие документы, включая разрешением работать в зоне АТО.

"Выяснилось, что Служба безопасности Украины включила нас в другой список, вместе с другими 40 именами. Нас рассматривают как угрозу национальной безопасности и нам запрещен въезд в Украину до 2020 года", - сообщил Памплиега.

"К нам относились как к преступникам", - рассказал Састре.

Официальной реакции испанского правительства на депортацию не было, испанские же СМИ называют произошедшее нападением на свободу прессы.

Журналистские организации Испании Платформа защиты свободы информации и Ассоциация прессы Мадрида призвали МИД Испании требовать от Украины объяснений выдворения журналистов, сообщает издание Publico. Ассоциация прессы Мадрида, в частности, назвала действия Киева "попыткой авторитарного режима ввести цензуру".

Памплиега и Састре - независимые журналисты, они стали известны после того, как провели почти 10 месяцев в плену "Фронта Нусра" в Сирии и были освобождены в мае 2016 года. В Украине они находились в декабре 2014 года и освещали события "по обе стороны линии фронта".

В соцсетях журналистов размещены сообщения, касающиеся поездки в Украину. В одном из своих последних сообщений в Instagram Антонио Памплиега пишет о "бомбардировке Первомайска украинской армией" в 2014 году. Журналист в заметке от 24 августа прошлого года приводит данные об уникальной промышленности Донбасса и добавляет следующую цитату собеседника, руководителя шахты им. челюскинцев на оккупированной части Донбасса: "Киевская власть это хорошо знает, поэтому пытается покончить с экономикой региона с помощью обстрелов. Ведь покончить с шахтами - это означает уничтожение средств к существованию для тысяч семей в регионе и обречение их на голодную смерть. Война - это противная вещь".

В его статье от 2014 года под названием "В глубинах Донбасса: украинская война затапливает знаменитые шахты", откуда взята эта цитата, отсутствует мнение украинской стороны и только приводится информация о том, как украинская армия уничтожает инфраструктуру Донбасса.