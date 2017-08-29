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В Киеве открывают самый большой в Украине паспортный сервис

Вторник, 29 августа 2017, 13:31

Крупнейший в Украине Центр по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт начнет работать в Киеве со вторника.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"29 августа состоится запуск крупнейшего в Украине Центра по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт. Начало: 14.30. Место проведения: универмаг "Украина" (3 этаж)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 12 августа в Киеве в тестовом режиме запустился новый офис по оформлению паспортов Государственного предприятия "Документ".

В "Документе" отмечали, что он будет самым большим в Украине, его площадь - 1400 квадратных метров.

Расположен центр на третьем этаже универмага "Украина", что на площади Победы.

Темы: Киев
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