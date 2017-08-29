Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура назвала причины десятков обысков на Николаевщине

Вторник, 29 августа 2017, 13:59

Прокуратура Николаевской области сообщила, что десятки обысков в области проходят в рамках уголовных производств относительно возможного завладение бюджетными средствами, вымогательства и рейдерства.

Об этом говорится в сообщении ведомства во вторник.

"Указанные следственные действия проводятся в рамках уголовных производств и направленные на противодействие преступности в сфере завладение бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз убийством и других тяжких преступлений", - сообщили в прокуратуре.

Указывается, что эти мероприятия проводятся прокуратурой, СБУ и Нацполициею в области.

"Также к проведению мероприятий привлечены спецподразделения "Альфа" и "КОРД" и правоохранители из других областей. Все мероприятия санкционированы судом", - говорится в сообщении.

Как известно, в Николаеве утром проходят массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НиколаевСБУпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Николаев
"Кинжалами ударьте": задержан николаевец, который готовил удар по СБУ
ОВА: Запорожье ночью атаковали дронами и ракетами, в Николаеве упали обломки "Шахеда"
В Николаевской области задержали информатора, который "сливал" РФ координаты военных возле ПАЭС
Последние новости
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
Все новости...
Реклама: