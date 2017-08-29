Прокуратура назвала причины десятков обысков на Николаевщине

Прокуратура Николаевской области сообщила, что десятки обысков в области проходят в рамках уголовных производств относительно возможного завладение бюджетными средствами, вымогательства и рейдерства.

Об этом говорится в сообщении ведомства во вторник.

"Указанные следственные действия проводятся в рамках уголовных производств и направленные на противодействие преступности в сфере завладение бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз убийством и других тяжких преступлений", - сообщили в прокуратуре.

Указывается, что эти мероприятия проводятся прокуратурой, СБУ и Нацполициею в области.

"Также к проведению мероприятий привлечены спецподразделения "Альфа" и "КОРД" и правоохранители из других областей. Все мероприятия санкционированы судом", - говорится в сообщении.

Как известно, в Николаеве утром проходят массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.

Украинская правда