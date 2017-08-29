В Украину прибыла делегация ВС Польши во главе с начгенштаба
В Украину прибыла группа офицеров и генералов Вооруженных сил Польши, которую возглавляет начальник Генерального штаба ВС Польши генерал-лейтенант Лешек Суравски.
Об этом сообщает 29 августа в Facebook начальник Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Павел Ткачук.
"Сегодня радушно встретил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенанта Лешека Суравски, который возглавил группу польских генералов и офицеров", – пишет он.
По словам Ткачука, находясь на Львовщине, польская делегация ознакомится со спецификой деятельности Национальной академии сухопутных войск, Международного центра миротворчества и безопасности.
"Верю, что это будет эффективным и результативным продолжением военно-политического диалога между нашим странами", – отметил Ткачук.
Как известно, 24 августа 2017 в Киеве прошел праздничный парад к 26-й годовщине Независимости Украины, в котором приняли участие военные из 10 стран, 9 из которых являются членами НАТО.
Украинская правда