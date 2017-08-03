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Украина напомнила Совбезу ООН, что Россия поставляет оружие на Донбасс

Четверг, 3 августа 2017, 02:28
Украина напомнила Совбезу ООН, что Россия поставляет оружие на Донбасс

Украинская делегация на заседании Совбеза ООН напомнила, что террористические организации на Востоке Украины получают оружие из РФ.

Текст заявления опубликован на сайте Постоянного представительсва Украины в ООН.

"Международный режим, призванный прекратить поставки оружия террористам, сталкивается с проблемой, когда государства, которые должны его соблюдать, на самом деле нарушают свои международные обязательства и обещания", - говорится в заявлении.

Украинская делегация отметила, что одним из таких наиболее красноречивых случаев в наше время является продолжающийся поток на оккупированные территории на востоке Украины всех видов систем оружия из соседнего государства.

"Более 400 боевых танков, 840 бронетранспортеров, 200 многоразовых ракетных комплексов, 730 артиллерийских систем и 400 единиц ПВО было предоставлено террористическим организациям", - подчеркивается в заявлении.

Украина напомнила, что это оружие было использовано для множества террористических атак, в том числе, катастрофы рейса MH17 малайзийских авиалиний над Донбассом.

"Как террористические организации в Украине получали оружие, количество которого часто превосходит запасы вооружений многих государств на европейском континенте? Или почему у террористов не заканчивается топливо и боеприпасы?", - задала риторический вопрос украинская делегация в ООН.

Как известно, российская делегация в Совбезе ООН обвиняет Украину в трагедии с малайзийским Боингом. В то же время именно Россия наложила вето на резолюцию о создании международного трибунала для расследования авиакатастрофы МН17.

Ранее министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением-протестом в связи с активизацией действий России на Донбассе и интенсивными атаками со стороны пророссийских войск, в том числе с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов. Этот документ также был передан в ООН.

Темы: ООНДонбассоружиетерроризмРосcия
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