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Ельченко передал обращение МИД по Донбассу генсеку ООН

Суббота, 22 июля 2017, 04:15

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко передал в ООН заявление МИД Украины с требованием от РФ прекратить провокации на Донбассе.

Об этом  сообщает Постоянное представительство Украины в ООН.

"Буду благодарен за вашу помощь в приобщении этого письма и прилагаемого заявления в качестве документа Генеральной Ассамблеи пункта 31 повестки дня 71 сессии и Совета безопасности", - говорится в письме  генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Ранее министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением-протестом в связи с активизацией действий России на Донбассе и интенсивными атаками со стороны пророссийских войск, в том числе с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов.

"Требуем от РФ немедленно прекратить вооруженные провокации, которые увеличивают количество жертв и разрушения инфраструктуры региона, и начать добросовестно и в полной мере выполнять собственные обязательства по минским договоренностями", - говорится в документе.

Темы: ООНДонбассРосcия
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