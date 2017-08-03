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Суд обязал "Нафтогаз" ответить на запрос журналистки "Украинской правды"

Четверг, 3 августа 2017, 14:29

Окружной административный суд обязал компанию "Нафтогаз" рассмотреть запрос журналистки "Украинской правды" Татьяны Козыревой повторно и все-таки дать ответ в рамках ЗУ "О доступе к публичной информации".

Об этом в четверг сообщает "Доступ к правде".

Суд также дополнительно разъяснил, что не может обязать ответчика предоставить эти контракты, поскольку в ответе, который был предоставлен на запрос, речь не шла о том, что таких контрактов нет – эта информация прозвучала только в возражениях на иск.

"Суд не может исследовать, есть ли такие контракты или нет. Но это может стать предметом следующего иска, когда будет предоставлено повторную ответ на запрос. Пока же истец отказал в публичной информации вообще, а я их обязываю ее предоставить", - провозгласила в зале заседаний судья Нана Векуа.

Как известно, информационный запрос к "Нафтогазу" Козырева направила в ходе проведения журналистского расследования относительно американских лоббистов.

В ответе на запрос "Нафтогаз" аргументировал непредоставление контрактов тем, что, во-первых, запитувана информация является не публичной информациею, а коммерческой, а во-вторых, что НАК "Нафтогаз" вообще не является распорядителем информации в понимании Закона Украины "О доступе к публичной информации".

На предыдущем заседании "Нафтогаз" объяснил то, что не предоставил на информационный запрос копии контрактов, заключенных с бельгийской компанией CabinetDN и американской компанией ValueBridge, так как "национальная акционерная компания "Нафтогаз" не заключала контрактов с бильгийською компанией CabinetDN и американской компанией ValueBridge".

Темы: судНефтегазСМИ
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