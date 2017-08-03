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На Луганщине в результате обстрела боевиков ранен пенсионер

Четверг, 3 августа 2017, 15:03

В районе села Новоалександровка Попаснянского района во время обстрела со стороны оккупированной территории ранения получил 70-летний мужчина.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Сегодня (3 августа - ред.) в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение от работников Центра контроля и координации прекращении огня наблюдательной миссии АТО о том, что во время инспектирования территории в районе с. Новоалександровка они обнаружили и оказали помощь 70-летнему мужчине, который получил ранения в результате обстрела боевиков", - пишет она.

По словам пресс-секретаря, сейчас следователи полиции решают вопрос об открытии касательно этого случая уголовного производства по ст. 258 УК "Террористический акт".

Она сообщила, что от госпитализации мужчина отказался.

Как сообщалось, за минувшие сутки из-за боевых действий на востоке Украины потерь среди украинских военных не было.

При этом в конце прошлых суток российско-оккупационные войска усилили обстрелы позиций сил АТО, используя при этом тяжелое вооружение. В целом боевики произвели 30 обстрелов.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОЛуганская областьчрезвычайное происшествие
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