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Задержанного "прокремлевского журналиста" взяли под стражу

Четверг, 3 августа 2017, 17:37

Королевский районный суд Житомира постановил взять под стражу блогера-журналиста, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"По ходатайству, согласованному с процессуальным руководителем прокуратуры Житомирской области, в среду, 2 августа 2017 года, постановлением Королевского районного суда г. Житомира лицу, которое подозревается в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, подозреваемый несколько лет сотрудничал с представителями иностранного государства.

"В частности, готовил и распространял через интернет публикации, содержащие элементы психологического манипулирования общественным сознанием и направлены на разжигание национальной вражды", - отмечают в прокуратуре.

Кроме того, его обвиняют в распространении информации о сборе денег для обеспечения деятельности боевиков ОРДЛО.

Сейчас 32-летнему мужчине, которому сообщили о подозрении по статьям 111, 110, 161, 258-3 Уголовного кодекса, грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

По информации российских СМИ, задержанного зовут Василий Муравицкий.

Как сообщалось 2 августа, в Житомирской области объявили о подозрении в государственной измене блогеру-журналисту, который якобы по указанию российских кураторов публиковал антиукраинские материалы.

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