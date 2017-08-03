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В Италии шесть часов допрашивали украинского нардепа

Четверг, 3 августа 2017, 18:43

Прокуратура Милана допросила народного депутата Украины от БПП Андрея Антоныщака.

Об этом заявил сам народный депутат на своей странице в Facebook. Он был допрошен по делу украинского военного Виталия Маркива.

Народный депутат Антоныщак является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.

Ранее стало известно, что полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.

Как заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Также Енин сообщил, что украинскими правоохранителями расследуется уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова.

"По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск", - отметил Енин.

Украинская правда

Темы: ИталияАТО
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