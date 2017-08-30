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Посольство: Украинцев нет среди пострадавших от урагана в Техасе

Среда, 30 августа 2017, 02:56

По состоянию на вечер 29 августа украинцев нет среди погибших или госпитализированных от урагана "Харви" в штате Техас.

Об этом сообщает Посольство Украины в США на странице в Facebook.

"Посольство вместе с Почетным консульством Украины в Хьюстоне продолжает тщательный мониторинг ситуации относительно граждан Украины, находящихся на территории последствий стихийного бедствия, и в случае необходимости готово оперативно отреагировать и оказать помощь", - говорится в сообщении.

Украинцев, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию в связи с ураганом и его последствиями, просят обращаться на горячую линию Посольства Украины в США,  тел: +1 202 322 2616.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году как на страну обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли примерно 1800 человек.

Темы: СШАукраинцы
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