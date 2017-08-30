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Штаб: Боевики обстреливают участок разведения сил в Станице Луганской

Среда, 30 августа 2017, 03:28

Боевики продолжают обстрел участка разведения сил в районе Станицы Луганской.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ и российской стороне СЦКК о готовности подразделений ВСУ к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка при условии выполнения Минских договоренностей. Однако террористы продолжают нарушать режим тишины в этом районе.

"Так, 28 августа по направлению гора Князя Игоря - Станица Луганская боевики вели прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям сил АТО. К счастью, погибших и раненых со стороны сил АТО нет", - отметили в штабе.

В штабе подчеркнули, что такие действия боевиков откладывают разведение сил.

В то же время силы АТО продолжают поддерживать режим прекращения огня.

Темы: АТОДонбасс
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