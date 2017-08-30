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МИД ФРГ не хочет "ледникового периода" в отношениях с Россией

Среда, 30 августа 2017, 05:44

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что Вашингтон и его европейские партнеры должны сделать так, чтобы новые санкции США, направленные против России, не привели к "новому ледниковому периоду" между Москвой и Западом.

Об этом он заявил после встречи 29 августа в Вашингтоне с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передает "Радио Свобода".

Он отметил озабоченность Европы в отношении возможных побочных эффектов нового закона о санкциях против России, недавно принятого Конгрессом США и подписанного президентом Дональдом Трампом.

"Не должно быть нового ледникового периода между Россией и Западом", - заявил Габриэль.

Темы: ГерманияРосcия
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