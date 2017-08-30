Штаб АТО: 21 обстрел, потерь среди ВСУ нет

За минувшие сутки в зоне проведения АТО террористы 21 раз открывали провокационный огонь, среди украинских военных пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

При обстрелах сепаратисты использовали преимущественно стрелковое оружие.

Определенное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью боевики трижды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на Донецком направлении под огонь террористов из стрелкового оружия попали украинские укрепления неподалеку Зайцево.

На Приморском направлении боевики применяли крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Как сообщалось, руководство АТО заявляло о готовности украинской армии адекватно реагировать на все наступательные действия боевиков и вражеские обстрелы, которые несут угрозу нашим бойцам и гражданским жителям.