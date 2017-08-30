Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб АТО: 21 обстрел, потерь среди ВСУ нет

Среда, 30 августа 2017, 06:48
Штаб АТО: 21 обстрел, потерь среди ВСУ нет

За минувшие сутки в зоне проведения АТО террористы 21 раз открывали провокационный огонь, среди украинских военных пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

При обстрелах сепаратисты использовали преимущественно стрелковое оружие.

Определенное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью боевики трижды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на Донецком направлении под огонь террористов из стрелкового оружия попали украинские укрепления неподалеку Зайцево.

На Приморском направлении боевики применяли крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Как сообщалось, руководство АТО заявляло о готовности украинской армии адекватно реагировать на все наступательные действия боевиков и вражеские обстрелы, которые несут угрозу нашим бойцам и гражданским жителям.

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: