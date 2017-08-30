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В ЕС обсудят продление санкций против РФ еще на полгода

Среда, 30 августа 2017, 10:11

На следующей неделе в ЕС пройдет обсуждение продления санкций против 153 физических лиц и компаний за агрессию России против Украины.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, пишет "Европейская правда".

"Чиновники ЕС проведут на следующей неделе дебаты о продлении на 6 месяцев санкций против 153 физических лиц и 40 компаний. Дедлайн обновления: 15 сентября", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта ЕС на полгода продлил санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины.

Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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