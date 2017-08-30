Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Навальный рассказал про секретную дачу Путина

Среда, 30 августа 2017, 17:53
Навальный рассказал про секретную дачу Путина

На острове Лодочный недалеко от города Выборг была построена новая дача для президента России Владимира Путина на участке в почти 50 га.

Об этом говорится в расследовании российского оппозиционера Алексея Навального.

Сама вилла - историческое здание вилла Селлгрена, построенное в начале 20 века.

"Красивый трехэтажный дом с террасами, летние сады, свой причал. Когда эта вилла была в хорошем состоянии, ее использовали для съемок фильмов", - рассказывает Навальный.

 

Виллу для Путина, как утверждает "Дождь" в своем расследовании, начали конструировать где-то в 2011-2013 годах.

"К стройке имел отношения Илья Трабер. Это криминальный авторитет из Петербурга 90-х, тесно связанный с тогдашним мэром города - Владимиром Путиным", - отмечает Навальный.

 

Как утверждает российский оппозиционер, участок земли, где находиться вилла, орендует Сергей Руднов, сын недавно умершего Олега Руднова, которого называют давним другом Путина.

"Во вторых, земля под виллой и другими домами с 2005 года находится в аренде другого человека - Сергея Колесникова", - говорит он.

 

Именно Колесников рассказал о дворце Путина в Геленджике за 1 млрд долларов, который он строил вместе с другим соратником Путина Николаем Шамаловым.

Навальный также отметил, что вилла Путина на острове Лодочный усиленно охраняется.

 

"К домам не подпускают никого. А на въезде даже отбирают мобильные телефоны, чтобы не фотографировали. Ну, что так охраняют? Спецобъекты. И очень важные спецобъекты. Даже к домам и дворцам Медведева можно подойти вплотную", - подчеркивает он.

 

Навальный также рассказывает, что за 5 км до въезда на территорию построек есть табличка "База отдыхов "Сибур".

"Ни в каких публичных документах компании "Сибур" мы эту базу отдыха не нашли", - утверждает он.

Среди владельцев компании есть лучший друг Путина Геннадий Тимченко и его зять Кирилл Шамалов.

"Совокупность доказательств явно указывает нам на стандартную коррупционную схему Владимира Путина. Его личные активы записываются на его ближайших друзей. И эти друзья сказочно обогатились за последние 17 лет. и пока им не грозят никакие антикоррупционные расследования", - считает российский оппозиционер.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Путин
Эрдоган ждет у себя Путина в августе
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: