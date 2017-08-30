Порошенко попросил конгрессменов США дать Украине оружие
Власти Украины просят США увеличить ассигнования на вспомогательные программы в сфере безопасности украинскому государству, включая предоставление вооружений оборонного характера.
Об этом сказал президент Петр Порошенко во время встречи с делегацией Конгресса США, сообщает пресс-служба главы государства.
Также он надеется на помощь в лечении и реабилитации украинских бойцов в Америке.
Порошенко поблагодарил Конгресс за участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе за средства на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.
Члены делегации во главе с руководителем подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, иностранных операций и связанных программ комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса Гарольдом Роджерсом заверили, что продолжат политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе и реформаторских усилиях.
Порошенко также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Он также выразил солидарность с американским народом в связи с ураганом "Харви", который обрушился на штат Техас.