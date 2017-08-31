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Зеркаль: Беларусь ведет себя как партнер только на словах

Четверг, 31 августа 2017, 07:35

Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире программы "Время. Итоги дня" на "5 канале".

"На самом деле по Беларуси, мне кажется, гораздо больше вопросов, чем ответов, сейчас", - отметила она.

В частности, по ее словам, одним из вопросов является вступление Беларуси в ВТО, а также вопросы безопасности украинских граждан в этой стране.

"Будем ли мы поддерживать Беларусь в этом вступлении, несмотря, например, на то, что Беларусь - это последняя страна Евразийского экономического союза, которая вступает в ВТО? И что будет, какие будут последствия этого вступления? Или мы все же будем смотреть на свои интересы, и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕврАзЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины и безопасности граждан Украины в Беларуси", - сказала Зеркаль.

"На мой взгляд, это комплексный вопрос, и мы должны подходить к этому комплексно, потому Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому", - отметила она.

Зеркаль рассказала, что белорусская сторона не обеспечивает должного уровня сотрудничества в связи с поиском пропавшего там 19-летнего украинца Павла Гриба.

Темы: БеларусьМИД
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