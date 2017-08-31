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Украинские спасатели помогают Грузии тушить пожары

Четверг, 31 августа 2017, 09:19

Авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины оказывает помощь Грузии в ликвидации пожаров в горной местности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС 31 августа.

"В течение 30 августа самолетом ГСЧС Ан-32П осуществлено 2 вылета для тушения пожаров в горном районе к северу от с. Абастумани (Грузия). Однако из-за сложных погодных условий работа авиации приостанавливалось", – сообщает ведомство.

Самолет находится в постоянной готовности к применению в аэропорту Кутаиси и при благоприятных погодных условиях продолжит тушение пожаров.

Темы: ГрузиястихияГСЧС
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