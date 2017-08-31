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СБУ расследует несколько покушений на Порошенко

Четверг, 31 августа 2017, 11:17
СБУ расследует несколько покушений на Порошенко

Служба безопасности Украины расследует 2 уголовных производства по фактам возможного покушения на жизнь президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинских новостей".

Согласно ответу, в производстве СБУ находятся 2 производства по статье 112 Уголовного кодекса по факту возможного посягательства на жизнь главы государства.

Больше никаких деталей не сообщается.

Как известно, ранее в СМИ со ссылкой на источник сообщалось, что в день визита Порошенко в Харьковской области, был звонок в дежурную часть управления между 11-ю и 12-ю часами с помощью IP-телефонии. Механический голос, напоминающий женский, сказал, что на президента будет совершено покушение во время его визита в Харьковскую область. В связи со звонком были скорректированы некоторые организационные моменты визита.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) УК Украины. Правоохранители проводят розыскные мероприятия, чтобы найти и установить того, кто совершил звонок.

Темы: ПорошенкоСБУ
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