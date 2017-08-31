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Британия не хочет выполнять финобязательства ЕС по Украине после Brexit

Четверг, 31 августа 2017, 15:49

Великобритания не хочет придерживаться финансовых обязательств в отношении третьих стран после выхода из состава Евросоюза, в том числе в отношении Украины.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС в переговорах по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Британия дала понять, что их обязательства будут ограничены последним вкладом в бюджет ЕС до выхода из блока. Но мы до сих пор имеем обязательства перед третьими странами. Например, мы вместе гарантировали долгосрочные кредиты для Украины", - сказал Барнье.

"Мы также вместе поддержали развитие Африки и Тихоокеанских стран через Европейский фонд развития. На этой неделе стало понятно, что Британия не считает юридически обязательным придерживаться этих обязательств после выхода из ЕС", - добавил он.

Он также напомнил, что страны ЕС обязались поддерживать проекты инновационных технологий и "зеленую" энергию до 2020 года, но Великобритания также не будет в них участвовать.

Барнье отметил, что налогоплательщики 27 стран ЕС не должны платить за обязательства, взятые 28 странами.

Напомним, Барнье сегодня заявил, что на этой неделе в рамках третьего раунда переговоров между ЕС и Британией не было достигнуто существенного прогресса.

Стороны сейчас пытаются решить вопрос прав граждан ЕС и Великобритании, которые живут за границей, финансового урегулирования и границы Ирландии и Северной Ирландии.

Как известно, Европейский Союз хочет урегулировать все вопросы "развода" с Британией, включая вопросы платы Лондона за выход из блока, прежде чем начать согласовывать будущие торговые отношения.

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Темы: ВеликобританияЕСмеждународные отношения
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