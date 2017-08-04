Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел

Патруль мониторинговой миссии ОБСЕ был обстрелян в то время, когда пытался установить видеокамеру на крышу Донецкой фильтровальной станции.

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в пятницу.

По данным миссии, инцидент произошел днем ​​3 августа.

Патруль миссии в составе 10 человек находился на территории ДФС с 9:40 3 августа, где проводил мониторинг работ по установке камеры СММ на крыше офиса здания. СЦКК предоставил гарантии безопасности миссии и прекращения огня в радиусе 15 км на период проведения работ, говорится в сообщении.

"В 14:44 четыре члена СММ услышали стрельбу из стрелкового оружия на расстоянии около 1 км на юго-юго-западе и переместились в бронированные машины. Члены СММ и рабочие, которые находились на крыше здания, услышали шипящий звук пуль над головой. Патруль услышал не менее 15 очередей из стрелкового оружия. В 15:30 стрельба прекратилась, в 15:35 патруль ОБСЕ покинул территорию и вернулся на базу в Донецке. Работы завершены не были", - сообщили в миссии.

Как сообщалось, 1 августа боевики "ДНР" задержали водителя и грузовик с оборудованием для камеры специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и удерживали более семи часов в поселке Оленевка.

Украинская правда