СММ Боевики "ДНР" больше 7 часов удерживали водителя и оборудование ОБСЕ

Боевики "ДНР" задержали водителя и грузовик с оборудованием для камеры специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и удерживали более семи часов в поселке Оленевка.

Об этом сообщается на Twitter организации.

"ДНР" препятствует свободе передвижения ОБСЕ. Водителя и грузовик с оборудованием для камеры ОБСЕ удерживают 7+ часов в Оленевке. Стороны обязаны соблюдать Минские соглашения и мандат СММ ОБСЕ, в частности допускать мониторинг с использованием технических средств", - отмечается в сообщении.

Позже пресс-служба СММ ОБСЕ сообщила, что грузовик с оборудованием для камеры проехал Оленевку после 7,5 часов удерживания "ДНР".

"ОБСЕ нужен полный/беспрепятственный доступ для выполнения своей работы - стороны должны защищать свободу передвижения СММ", - подчеркнули в заявлении.

Украинская правда