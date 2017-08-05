Прокуратура Крыма: Приговор Балуху - дискриминация по национальному признаку

Прокуратура АР Крым даст правовую оценку действиям всех причастных к незаконному преследованию украинского активиста Владимира Балуха и вынесению ему приговора.

Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, сообщает прокуратура АРК.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым будет дана надлежащая правовая оценка действиям незаконно назначенных "следователей", "оперативных работников", "прокуроров" и "судей", причастных к незаконному преследованию гражданина Украины Владимира Балуха и вынесению приговора", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что приговор активисту является "актом не только незаконного привлечения к ответственности по политическим мотивам, но и свидетельством дискриминации по национальному признаку, нарушением неотъемлемых базовых прав человека и грубого пренебрежения нормами и принципами международного гуманитарного права".

Как известно, так называемый суд в Крыму приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Защита Балуха заявила, что дело против него сфабриковано ,и его приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

В декабря 2013 года Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины. После оккупации началось преследование Балуха.

По месту жительства активиста и его матери представители незаконно образованных правоохранительных органов и сотрудники ФСБ под разными надуманными предлогами 4 раза проводили обыски, а во время последнего "обыска" Балуха задержали за якобы найденные на чердаке его дома боеприпасы.

Украинская правда