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Правозащитники требуют наложить санкции на фигурантов дела Балуха

Воскресенье, 6 августа 2017, 21:01
Правозащитники требуют наложить санкции на фигурантов дела Балуха

Крымская правозащитная группа считает дело против Владимира Балуха сфабрикованным и требует, чтобы в санкционные списки включили сотрудников ФСБ и всех причастных к делу.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил представитель организации Владимир Чекрыгин.

"И теперь, хотелось бы заметить, что по делу Владимира Балуха мы будем настаивать на том, чтобы в санкционные списки включались все фигуранты этого дела, все, кто принимал в нем участие, не только верхушка ФСБ и судья, выносившая приговор, но и судья, который выносил решение о его задержании, и следователь, проводивший обыск, рядовые сотрудники ФСБ", - заявил правозащитник.

Дело Балуха вошло в отчет "Крымской правозащитной группы" о соблюдении прав человека на полуострове для Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.

"Все должны быть включены в эти списки, чтобы в Крыму понимали, что никто не останется без наказания, каждый понесет ответственность рано или поздно. Потому что внесение в эти санкционные списки будет означать, что человек на всю жизнь останется в Крыму или России", - сказал Чекрыгин.

Как известно, 4 августа крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.

Напомним, в декабря 2013 года Владимир Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины.

После оккупации началось уголовное преследование Балуха.

8 декабря 2016 ФСБ провела очередные обыски в Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.

24 мая 2017 года МИД Украины выступил с осуждением продлении ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру гляделки до 4 сентября и отверг обвинения в его адрес.

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Украинская правда

Темы: политзаключенныеКрымправа человека
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