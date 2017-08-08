Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Клименко утверждают, что прокуратура незаконно обошлась с его вагонами

Вторник, 8 августа 2017, 10:28

Акционеры компании экс-министра доходов и сборов Александра Клименко "Юнисон Групп" заявляют, что прокуратура не имела права передавать в ПАО "Укрзализныця" 1 тыс. полувагонов, принадлежащих компании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление, распространенное компанией 7 августа вечером.

По словам акционеров, в своем заявлении о передаче вагонов главный военный прокурор Анатолий Матиос ссылается на "некое решение" Печерского райсуда Киева, о котором акционеры и адвокаты "Юнисон Групп" ничего не знают.

"Ни акционеры, ни адвокаты "Юнисон Групп" не проинформированы о времени и месте такого судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о передаче принадлежащих "Юнисон Групп" на основании права частной собственности полувагонов в пользование ПАО "Укрзализныця", - говорится в заявлении.

В частности акционеры "Юнисон Групп" жалуются, что им не был направлен текст такого решения.

В связи с этим, говорится в заявлении, юристы акционеров "Юнисон Групп" направили публичные запросы о правомерности передачи полувагонов на имя глав Печерского райсуда Киева и правления "Укрзализныци" и в ближайшее время ожидают получить ответы на них.

Также акционеры компании настаивают на публичном отчете "Укрзализныци" о том, какой орган управления или должностное лицо приняло решение о получении этих полувагонов, а также "обращают внимание украинской и европейской общественности на факты вопиющего давления на собственников украинского бизнеса".

"У акционеров компании есть все основания полагать, что публичные заявления о передаче полувагонов являются всего лишь частью рейдерской атаки, которая совершается по отношению к активам "Юнисон Групп" со стороны военной прокуратуры Украины", - говорится в заявлении.

Юристы также обратились с запросом к "Укрзализныце" и Мининфраструктуры с требованием предоставить информацию, действительно ли арестованные полувагоны переведены в пользование "Укрзализныци" Главной военной прокуратурой.

Согласно заявлению, в настоящее время юристы оспаривают решение об аресте имущества в судах. Действия военной прокуратуры также будут оспорены в судебном порядке.

Как сообщалось, 4 августа главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство передало "Укрзализныце" тысячу арестованных полувагонов, принадлежавших компании, связанной с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

По словам председателя правления УЗ Войцеха Балчуна, до конца года тысяча полувагонов, переданных в парк "Укрзализныци" прокуратурой, принесут компании 170 млн гривен прибыли.

Темы: УкрзализныцяКлименкожелезная дорогасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Укрзализныця
"Укрзализныця" зарегистрировала в ЕС дочернюю компанию
УЗ назначает дополнительный поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: