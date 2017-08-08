Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Розенблат рассказал об общении с агентом Катериной

Вторник, 8 августа 2017, 11:10
Розенблат рассказал об общении с агентом Катериной
УНИАН

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат заявляет, что агента Катерину ему представил его брат, а сама она была его другом и передавала от него подарки детям в интернат.

Об этом он рассказал в интервью Украинским новостям.

"Она пришла ко мне в кабинет с моим братом, к которому ее привел бывший сотрудник правоохранительных органов и попросил, чтобы она зашла ко мне, поскольку представляет крупную арабскую компанию. С этого в принципе и началась история в июле 2016 года", - рассказал Розенблат. На вопрос, почему он стал ей доверять, Розенблат ответил:

"Вы знаете, я депутат Верховной Рады Украины, мажоритарщик, ко мне ежедневно обращаются сотни граждан, которые просят о той или другой помощи. Для меня люди важны, что в моих силах - я помогаю. Особенно если речь идет о создании рабочих мест, легального бизнеса, новых возможностей. И не забывайте, я все-таки человек, который продолжает бороться за легализацию янтаря, и буду делать все возможное, чтобы это полезное ископаемое принадлежало украинскому народу, а не криминалитету "под крышей" правоохранительных органов".

"Я несколько раз спрашивал у этого человека, почему не работает сайт этой компании (представителем которой она назвалась - УП). Когда я был в феврале в ОАЭ, я хотел встретиться с руководством этой компании. Она же отвечала, что представители компании постоянно в командировках по всему миру", - сказал он.

"У меня банально не было времени для проверки данного человека. Да, возможно я поплатился за свою доверчивость, но я не считаю это своей помехой. Человеку нужно доверять. Потому что, если тебе доверили быть депутатом Верховной Рады, ты тоже должен доверять тем людям, которые к тебе приходят", - сказал Розенблат.

На вопрос, была ли у него интимная связь с агентом Екатериной, Розенблат ответил: "Пускай это будет вопросом Специализированной антикоррупционной прокуратуры, НАБУ и всех остальных".

"Наше общение длилось на протяжении года. Что там и каким образом происходило, это уже вопрос следствия", - добавил он.

На вопрос, часто ли он встречался с агентом, Розенблат ответил: "Часто, она постоянно приезжала ко мне, просила о помощи и так далее".

"Она со мной действительно была в тесных дружественных отношениях. Даже ездила к детям в житомирский интернат передавать подарки", - добавил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Розенблат
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Розенблат
Во дворе скандального экснардепа взорвалась граната
Лещенко: Суд закрыл историю о вмешательстве Украины в американские выборы
Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу"
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: