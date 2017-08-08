Розенблат рассказал об общении с агентом Катериной

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат заявляет, что агента Катерину ему представил его брат, а сама она была его другом и передавала от него подарки детям в интернат.

Об этом он рассказал в интервью Украинским новостям.

"Она пришла ко мне в кабинет с моим братом, к которому ее привел бывший сотрудник правоохранительных органов и попросил, чтобы она зашла ко мне, поскольку представляет крупную арабскую компанию. С этого в принципе и началась история в июле 2016 года", - рассказал Розенблат. На вопрос, почему он стал ей доверять, Розенблат ответил:

"Вы знаете, я депутат Верховной Рады Украины, мажоритарщик, ко мне ежедневно обращаются сотни граждан, которые просят о той или другой помощи. Для меня люди важны, что в моих силах - я помогаю. Особенно если речь идет о создании рабочих мест, легального бизнеса, новых возможностей. И не забывайте, я все-таки человек, который продолжает бороться за легализацию янтаря, и буду делать все возможное, чтобы это полезное ископаемое принадлежало украинскому народу, а не криминалитету "под крышей" правоохранительных органов".

"Я несколько раз спрашивал у этого человека, почему не работает сайт этой компании (представителем которой она назвалась - УП). Когда я был в феврале в ОАЭ, я хотел встретиться с руководством этой компании. Она же отвечала, что представители компании постоянно в командировках по всему миру", - сказал он.

"У меня банально не было времени для проверки данного человека. Да, возможно я поплатился за свою доверчивость, но я не считаю это своей помехой. Человеку нужно доверять. Потому что, если тебе доверили быть депутатом Верховной Рады, ты тоже должен доверять тем людям, которые к тебе приходят", - сказал Розенблат.

На вопрос, была ли у него интимная связь с агентом Екатериной, Розенблат ответил: "Пускай это будет вопросом Специализированной антикоррупционной прокуратуры, НАБУ и всех остальных".

"Наше общение длилось на протяжении года. Что там и каким образом происходило, это уже вопрос следствия", - добавил он.

На вопрос, часто ли он встречался с агентом, Розенблат ответил: "Часто, она постоянно приезжала ко мне, просила о помощи и так далее".

"Она со мной действительно была в тесных дружественных отношениях. Даже ездила к детям в житомирский интернат передавать подарки", - добавил он.