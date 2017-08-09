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В КНДР заявили о планах нанести ракетный удар по территории США

Среда, 9 августа 2017, 02:07
В КНДР заявили о планах нанести ракетный удар по территории США

Северная Корея заявила, что "тщательно изучает" план нанесения ракетного удара по острову Гуам в Тихом океане, который является частью США.

Об этом со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи пишет Reuters.

"Представитель Корейской народной армии в распространенном государственным информационным агентством Северной Кореи KCNA заявил, что план удара будет "внедряться многонаправленно и последовательно в любую минуту", когда лидер Ким Чен Ын примет решение", - говорится в сообщении

В другом заявлении со ссылкой на другого военного представителя, Северная Корея также заявила, что может провести превентивную операцию, если Соединенные Штаты проявят признаки провокации.

Заявление Северной Кореи появилось через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп пообещал, что дальнейшие ядерные угрозы США "встретят огнем, гневом и откровенной силой, которых этот мир еще раньше не видел".

Как известно, вечером 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции в отношении Северной Кореи. Резолюция запрещает КНДР экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов.

Темы: Северная КореяСША
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