Почти 40% украинской торговли приходится на ЕС – Порошенко

За первое полугодие 2017 года объем торговли Украины со странами Евросоюза вырос почти на четверть.



Об этом заявил президент Петр Порошенко 1 сентября по случаю полного вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



"С 1 января 2016 года у нас функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом", – отметил он.



"За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз", – заявил президент.



По его убеждению, уже произошла "историческая перемена" в пользу увеличения экспорта в ЕС – и процессы интеграции украинской экономики в европейскую необратимы.



Алена Рощенко, УП