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Почти 40% украинской торговли приходится на ЕС – Порошенко

Пятница, 1 сентября 2017, 09:02
Почти 40% украинской торговли приходится на ЕС – Порошенко

За первое полугодие 2017 года объем торговли Украины со странами Евросоюза вырос почти на четверть.

Об этом заявил президент Петр Порошенко 1 сентября по случаю полного вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"С 1 января 2016 года у нас функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом", – отметил он.

"За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз", – заявил президент.


По его убеждению, уже произошла "историческая перемена" в пользу увеличения экспорта в ЕС – и процессы интеграции украинской экономики в европейскую необратимы.

Алена Рощенко, УП

Темы: ЕСевроинтеграцияторговляПорошенко
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