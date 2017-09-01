Порошенко похвастался, что за 10 лет в школе не получил ни одной четверки

Президент Петр Порошенко сказал, что за десять лет обучения в школе не получил ни одной четверки.

Об этом он заявил во время открытия Песочинского общеобразовательной школы в Харьковской области.

"Дорогие дети, я желаю вам - учитесь, пожалуйста, на отлично. Могу отметить, что у меня за десять лет обучения не было ни одной четверки. Уверен, что на сегодняшний день в этой школе можно учиться так же или даже лучше", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада примет во втором чтении закон "Об образовании".