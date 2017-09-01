Янукович живет в бывшей усадьбе Буденного под Москвой, – СМИ

Беглый президент Украины Виктор Янукович живет на государственной даче в подмосковной Баковке по улице Парковая аллея, 11.

Об этом сообщает "Медуза".

Площадь участка, где живет Янукович, чуть более 4 гектаров.

Забор территории дома приемов "Русичи" Медуза

Земля принадлежит федеральному казенному учреждению "Загородный дом приемов "Русичи"" при министерстве внутренних дел и предназначена для "дома приемов, размещения иностранных специалистов".

На территории госдачи находится трехэтажный кирпичный дом площадью 2076 квадратных метров, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд площадью 768 квадратных метров с бассейном с дорожками длиной 25 метров, комплексом саун, кухней и складскими помещениями.

Именно эта дача, по сведениям "Медузы", обнесена высоким кирпичным забором, о котором упоминал певец Иосиф Кобзон, говоря, что по соседству с ним живет Янукович.

Слева — забор дачи Иосифа Кобзона, справа — забор госдачи дома приемов "Русичи" Медуза

Ранее на этой территории находилась дача маршала Семена Буденного.

После смерти Буденного дача перешла государству. Одним из последних постояльцев госдачи в Баковке был губернатор Московской области Борис Громов, который жил здесь до лета 2012 года.

Соседями бывшего украинского политика являются модельер Валентин Юдашкин, журналистка Юлия Латынина и патриарх Кирилл.

К госдаче проложена отдельная дорога – Парковая аллея, которая выходит, минуя поселок, сразу на трассу, ведущую к Минскому шоссе.

По словам местных жителей, каждый день кортеж из нескольких джипов выезжает с территории около 11 утра и возвращается через несколько часов.

По данным "Медузы", примерно в это время год назад Виктора Януковича можно било встретить в фитнес-клубе World Class в Жуковке.

Въездные ворота в дом приемов "Русичи" медуза

Отмечается, что с марта 2014 года владельцы госдачи увеличили объем услуг, заказываемых для обслуживания дома приемов в Баковке.

В частности, выросли объемы вывозимого мусора и отходов. Если в начале 2014 года ассенизаторская машина для вывоза "жидких отходов канализации" приезжала один раз в месяц, то с 2017 года ведомство увеличило количество рейсов до четырех раз в месяц.

Также с 2014 года руководство дома приемов начало заказывать трубочистов для очистки дымовых труб каминов и котельной.

С лета 2015-го здесь шесть раз в год стригут газоны; тогда же на территории провели работы по улучшению технического состояния бассейна, двух купелей, а также чаши джакузи и чаши водопада.

Отмечается, что с 2014 года учреждение "Загородный дом приемов „Русичи"" стало владельцем нескольких объектов в Крыму. В частности, оздоровительного лагеря "Кристалл" в Алуште и оздоровительный лагерь имени Комарова в поселке Форос на берегу Черного моря.

Как известно, журналисты начали искать, где Янукович живет в России, с весны 2014 года, почти сразу после того, как он покинул Украину.

Сам политик утверждал, что переехал в Ростов-на-Дону.

В августе сообщалось, что Янукович живет в подмосковном селе Баковка на улице Лесной в доме за более 4 миллионов долларов.

В свою очередь 27 августа адвокат Януковича Виталий Сердюк в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что информация об адресе проживания Януковича в с. Баковка не соответствует действительности и является фейком.