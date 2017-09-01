В суде огласили обвинение в госизмене полковнику Безъязыкову

Шевченковский районный суд Киева заслушал обвинительный акт в отношении полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыков.

Об этом сообщает в пятницу "Радио Свобода".

Генпрокуратура обвиняет его в государственной измене, а также в участии в террористической организации.

В обвинительном акте отмечается, что Безъязыков в период с 25 августа 2014 года по 27 мая 2015, находясь на неподконтрольной украинской власти территории, занимал должность так называемого "заместителя начальника разведывательного управления "ДНР", собирал разведывательную информацию о передвижении украинских военных подразделений и участвовал в проведении информационных операций по дискредитации ВСУ.

В свою очередь Безъязыков заявил, что он не признает себя виновным в инкриминируемых преступлениях и не понимает сути обвинения.

Кроме того, суд установил порядок исследования доказательств – сначала вещественные доказательства, будут допрошены свидетели стороны обвинения, затем – стороны защиты, а затем будет допрошен обвиняемый.

Суд объявил перерыв в заседании до 15 сентября.

В июле 2016 года освобожденгый из плена боевиков группировки "ДНР" полковник ВСУ Иван Безъязыков был задержан украинскими силовиками по подозрению в сотрудничестве с пророссийскими сепаратистами. Безъязыков пробыл в плену почти 2 года.

По данным стороны обвинения, в группировке "ДНР" обвиняемый занимался агентурной разведкой в пользу сепаратистов, носил военную форму России, получал зарплату, пользовался служебным авто и тому подобное. Сторона защиты полковника называет эти обвинения необоснованными.

Безъязыков, по решению суда, находится под арестом.