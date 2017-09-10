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Литва выдвинула на Оскар фильм "Иней" о событиях в Донбассе

Воскресенье, 10 сентября 2017, 02:46

Оскаровский комитет Литвы выдвинул на конкурс ленту о нынешних событиях на украинском востоке, в зоне АТО.

Об этом сообщает "5 канал".

На Оскар выдвинута драма режиссера Шарунаса Бартаса "Иней". Фильм сняли в ко-продукции Литвы, Украины, Франции и Польши.

Лента рассказывает историю литовца, который доставляет на Донбасс гуманитарную помощь для украинских военных. Там герой вплотную видит войну и пытается ее осмыслить.

5 октября "Иней" появится в украинском кинопрокате. В создании ленты участвовали украинские кинокомпании "Инсайт Медиа" и "Папа Фильм" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Литовского киноцентра.

Ранее лента была отобрана для участия в программе секции "Двухнедельник режиссеров" на 70-м Каннском международном кинофестивале.

Темы: киноЛитваДонбасс
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