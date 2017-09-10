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МИД выясняет, была ли эвакуация украинцев из-за урагана "Ирма"

Воскресенье, 10 сентября 2017, 13:36

Департамент консульской службы МИД Украины направил запрос в Кризисного центра МИД Франции относительно количества эвакуированных граждан Украины в Гваделупу в случае их эвакуации.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"Ураган Ирма приближается к Флориде. Посольства Украины в США, Нидерландах, Кубе, Франции и консульские учреждения в США взаимодействуют с кризисными центрами стран в круглосуточном режиме", - отметили в департаменте МИД.

По информации Кризисного центра МИД Франции, продолжается эвакуация пострадавших из аэропортов Густава (Сен-Бартоломе) и Гранд Казе (Сен-Мартен). Для эвакуации необходимо добраться одного из лагерей и сообщить о своих намерениях. Приоритет в эвакуации предоставляется раненым, женщинам и детям.

Также на острове Сен-Мартен создано несколько лагерей, где предоставляется защита и любая помощь.

В районе островов сохраняется высокий - 5-й - уровень метеоопасности, возобновление эвакуации будет возможным при благоприятных для этого условиях. 

Украинская правда 

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Темы: МИДСШАФранция
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