Саакашвили погулял по центру Львова и рассказал о "Шегинях"

Третий президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что на границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" неудачно пытался "отдать свой паспорт и просил о предоставлении защиты в Украине".

Об этом Саакашвили заявил поздно вечером во Львове, куда приехал вместе с Юлией Тимошенко и нардепами, которые сопровождали его из Жешува в Польше.

В центре города Саакашвили встретился с мэром Львова Андреем Садовым и прошелся по площади Рынок.

"(В "Шегинях") я пытался отдать им свой паспорт, обратиться к пограничникам, чтобы получить защиту в Украине. ... А что делали они - издевались над людьми, имитировали какую-то взрывчатку (минировании ПП "Шегини" - ред), нагнали" титушек", напугали проводников (поезда "Интерсити"), создали очереди на границе", - завил он.

Также Саакашвили заявил, что никаких законов он не нарушил, планов пока не имеет и будет ждать во Львове жену и сына, которые должны приехать из пункта пропуска.

Украинская правда